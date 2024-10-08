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        T.C. GELİBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09.10.2024 - 00:00
        T.C.
        GELİBOLU
        SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2023/377 Esas

        Konu : İLANEN TEBLİGAT

        04/10/2024

        İLAN METNİ


        Ortaklığın Giderilmesi davasında; Mahkememizin 2023/377 Esas sayılı dosyasında 17 RS 848 Plaka sayılı, 1999 Model Hyundaı marka, kapalı kasa kamyonet cinsi taşınır mal üzerine Ortaklığın Giderilmesi davasının açıldığı, kişiye ulaşılamadığı, Mahkememizce kendisine ilanen tebligat yapılması hasıl olduğu görülmüştür. Davalı 10070013282 T.C kimlik numaralı Efe Can Çiçek'e iki hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, dilekçeyle birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delil olduğunu da belirterek bildirmek, elinde bulunan delilleri dilekçeye eklemek ve başka yerlerden getirilerek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçede yer vermek zorunda olduğu, 07/01/2025 günü saat 10.20'de Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendini vekille temsil edilmesi, aksi takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği işbu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar olunarak dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02100446
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