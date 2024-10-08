T.C.

GELİBOLU

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/377 Esas

Konu : İLANEN TEBLİGAT

04/10/2024

İLAN METNİ



Ortaklığın Giderilmesi davasında; Mahkememizin 2023/377 Esas sayılı dosyasında 17 RS 848 Plaka sayılı, 1999 Model Hyundaı marka, kapalı kasa kamyonet cinsi taşınır mal üzerine Ortaklığın Giderilmesi davasının açıldığı, kişiye ulaşılamadığı, Mahkememizce kendisine ilanen tebligat yapılması hasıl olduğu görülmüştür. Davalı 10070013282 T.C kimlik numaralı Efe Can Çiçek'e iki hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, dilekçeyle birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delil olduğunu da belirterek bildirmek, elinde bulunan delilleri dilekçeye eklemek ve başka yerlerden getirilerek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçede yer vermek zorunda olduğu, 07/01/2025 günü saat 10.20'de Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendini vekille temsil edilmesi, aksi takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği işbu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar olunarak dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur.