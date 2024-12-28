T.C.

GAZİOSMANPAŞA

2. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/767 Esas

Konu : İlanen tebliğ



30/10/2024

İLANEN TEBLİGAT



Davacı FATMA TURAN tarafından davalı MUSTAFA TURAN aleyhine açılan BOŞANMA davasında davalının adresi tespit edilemediğinden davalıya ön inceleme duruşma gününün ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

Davalının özrü olmaksızın yokluğunda yargılamaya devam edileceği ve karar verilebileceği, yokluğunda cereyan eden işlemlere itiraz edemeyeceği dava dilekçesi ve tensip zaptının yerine geçmek üzere gazete ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermesi, cevap verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tümünü ikrar etmiş sayılacağı ve HMK 121 ve 129 maddeleri gereğince delillerini bir dilekçeye ekleyerek vermesi, başka yerlerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermesi gerekiyorsa tespit edilecek delil avansını mahkememiz veznesine 2 hafta kesin süre içinde yatırması, bunları yapmadığı takdirde HMK'nın 140/5 maddesi gereğince ön incelemede eksikliklerini tamamlayacağı, aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağı hususu adres araştırması ve istinabe talebi ile de adresi tespit edilemeyen davalı MUSTAFA TURAN'a İLANEN TEBLİĞ olunur.30/10/2024



İLGİLİ KİŞİ : MUSTAFA TURAN - 17314357034 İsmetpaşa Mah. 88 Sk. B Blok No:49/10 Sultangazi / İSTANBUL

AĞRI ili, DOĞUBAYAZIT ilçesi, SESLİTAŞ mah/köy, 62 Cilt, 3 Aile sıra no, 31 sırada nüfusa kayıtlı, SEYİT ve HATUN oğlu/kızı, 01/01/1962 dogumlu,