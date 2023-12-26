T.C.FETHİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2018/100 Esas



Davalı Nazan Ünal'ın haksız olan el atmasının önlenmesi ile davaya konu Fethiye ilçesi, Kargı Mah. Uzunkır Mevkii236 ada 2 parsel B Blok Zemin kat, 1 nolu bağımsız bölüm ile B 1.Kat 4 nolu bağımsız bölüm taşınmazlardan tahliyesine ve fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla taşınmazların haksız kullanımından dolayı müdahale tarihi olan Nisan 05.04.2016'dan itibaren fazlaya dair hak ve taleplerin saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000,00 TL ecrimisilin yasal faizi ile birlikte tahsiline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine ilişkin davada;

Leycester House Care Home Edgehill Drive Warwıck CV34 6XQ İngiltere'de olduğu bildirilen mirasçı Gıllıan Erıca Benstead'ın belirtilen adreste bulunmadığı, yapılan araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden duruşma günü ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, mirasçı'nın duruşma günü olan 20/03/2024 günü saat 09:40'de mahkeme salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, ilanen yayınlanmasına müteakip 15 gün sonra adı geçene tebliğ edilmiş sayılacağı, aksi takdirde duruşmanın yokluğunda yapılacağı ve karar verileceği hususu İLANEN tebliğ olunur.