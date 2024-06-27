Örnek No:55*



T.C.

ERZURUM

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi ve Özellikleri : Erzurum İl, Aziziye İlçe, Gezköy Mah, 1733 Ada, 1 Parsel arsa vasıflı.

Yüzölçümü : 3.171,26 m2

İmar Durumu :Kat Adedi: Z+2 KAT, Bina Yüksekliği: 9.50 m, Ön Bahçe Mesafesi: 5, Yan BahçeMesafesi, 3 Arka Bahçe Mesafesi 3 İnşaat Nisamı: AYRIK, KASK%: E=1.20, İskan Sahasındadır.

Kıymeti : 12.685.040,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2024 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 10:02

26/06/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.