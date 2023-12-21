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        T.C. DENİZLİ2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 24.12.2023 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        DENİZLİ2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        2023/32 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, KARAMAN Mahalle/Köy, 3275 Ada, 8 Parsel, tapu kaydında arsa özellikli taşınmaz olup,çevresinde genellikle orta - üst düzey gelir gurubuna sahip kişilerce kullanılmakta olan konut yerleşimi, işyerleri ve ana yol üzerinde konumlu dükkanlar göze çarpmaktadır. Bölge yerleşimini büyük ölçekle tamamlamıştır. Taşınmaz ulaşım sorunsuz olup sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, okul, hastane vb. ihtiyaçlar bölgede rahatlıkla giderilmektedir. Ulaşımı kolay, alt yapı hizmetleri tamdır.,
        Adresi : Denizli İli Merkezefendi İlçesi Karaman Mahallesi
        Yüzölçümü : 194 m2
        İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı,kat adedi:3 bina yük: imar yön.28.md, bina derinliği:20 mt, arka bahçe mes:kroki
        Kıymeti : 2.200.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: --
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 10:45
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:45
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 10:45
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 10:45

        20/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01955312
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