T.C. DENİZLİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1.Taşınmazın Özellikleri:Denizli/Pamukkale/Korucuk Mahallesi 9436 Ada, 6 Parsel, "Zemin katı tamam birinci katı natamam, iki katlı bina" vasıflı, 1.750 m2 yüzölçümlü taşınmazdır. Kıymeti: 17.314.127,40 TL KDV: %20
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 10:41Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2025 - 10:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 10:41Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 10:41
2.Taşınmazın Özellikleri : Denizli /Merkezefendi/Eskihisar Mahallesi, 6576 Ada 5 Parsel, "Arsa" vasııflı, 2.923 m2 yüzölçümlü taşınmazdır. Kıymeti : 10.230.500,00 TL KDV : %10
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 11:41 Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2025 - 11:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 11:41 Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 11:41
3.Taşınmazın Özellikleri : Denizli/Merkezefendi/Hacıeyüplü Mahallesi 344 Ada 5 Parsel "Arsa" vasıflı 4.157 m2 yüzölçümlü taşınmazdır. Kıymeti : 25.000.000,00 TL KDV : %10
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 13:41 Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2025 - 13:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 13:41 Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 13:41
08/09/2055
Satış Memuru 58595