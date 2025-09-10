T.C. DENİZLİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1.Taşınmazın Özellikleri:Denizli/Pamukkale/Korucuk Mahallesi 9436 Ada, 6 Parsel, "Zemin katı tamam birinci katı natamam, iki katlı bina" vasıflı, 1.750 m2 yüzölçümlü taşınmazdır. Kıymeti: 17.314.127,40 TL KDV: %20

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 10:41Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2025 - 10:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 10:41Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 10:41

2.Taşınmazın Özellikleri : Denizli /Merkezefendi/Eskihisar Mahallesi, 6576 Ada 5 Parsel, "Arsa" vasııflı, 2.923 m2 yüzölçümlü taşınmazdır. Kıymeti : 10.230.500,00 TL KDV : %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 11:41 Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2025 - 11:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 11:41 Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 11:41

3.Taşınmazın Özellikleri : Denizli/Merkezefendi/Hacıeyüplü Mahallesi 344 Ada 5 Parsel "Arsa" vasıflı 4.157 m2 yüzölçümlü taşınmazdır. Kıymeti : 25.000.000,00 TL KDV : %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 13:41 Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2025 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 13:41 Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 13:41

08/09/2055

Satış Memuru 58595