        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. DENİZLİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 11.09.2025 - 00:00
        T.C. DENİZLİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2025/2 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

        1.Taşınmazın Özellikleri:Denizli/Pamukkale/Korucuk Mahallesi 9436 Ada, 6 Parsel, "Zemin katı tamam birinci katı natamam, iki katlı bina" vasıflı, 1.750 m2 yüzölçümlü taşınmazdır. Kıymeti: 17.314.127,40 TL KDV: %20

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 10:41Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2025 - 10:41
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 10:41Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 10:41

        2.Taşınmazın Özellikleri : Denizli /Merkezefendi/Eskihisar Mahallesi, 6576 Ada 5 Parsel, "Arsa" vasııflı, 2.923 m2 yüzölçümlü taşınmazdır. Kıymeti : 10.230.500,00 TL KDV : %10

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 11:41 Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2025 - 11:41
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 11:41 Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 11:41

        3.Taşınmazın Özellikleri : Denizli/Merkezefendi/Hacıeyüplü Mahallesi 344 Ada 5 Parsel "Arsa" vasıflı 4.157 m2 yüzölçümlü taşınmazdır. Kıymeti : 25.000.000,00 TL KDV : %10

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 13:41 Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2025 - 13:41
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 13:41 Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 13:41

        08/09/2055

        Satış Memuru 58595

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02291127
