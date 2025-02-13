Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/46 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/46 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın Özellikleri: Denizli İl, Pamukkale İlçe, Deliktaş Mahalle, 4996 Ada, 5 Parselde kayıtlı taşınmaz... Adres: Denizli İli Pamukkale İlçesi Deliktaş Mahallesi 4996 Ada 5 Parsel - Fevzi Çakmak Bulvarı İle, 1915 Sokak Kesişiminden, 1915 Sokak İstikametinde 200 Metre Sol Kolda Konumludur Yüzölçümü : 478 m2 Kıymeti : 6.293.715,00 TL KDV : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. İmar Durumu : Konut Alanı, 5 kat Blok nizam inşaat izni olduğu yer almaktadır. KAKS(EMSAL): 1,50

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2025 - 15:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 28/04/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 15:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 28/05/2025 - 15:00

08/02/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.