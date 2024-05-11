T.C

DANIŞTAY ON İKİNCİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Esas No:2023/5189

Davacı :Adnan AYDIN (T.C. Kimlik No:12326746562)

Dairemizin E:2023/5189 esas sayılı dava dosyasında yargılaması devam etmekte olan dava nedeniyle, karar verilebilmesi için, dosya tekemmülünün sağlanması kapsamında; Manisa ili, Soma ilçesi nüfusuna kayıtlı, Suat oğlu, Nesibe'den olma, 08/02/1981 doğumlu (T.C. Kimlik No: 12367446562) Adnan AYDIN' ın tebligat yapmaya elverişli adresinin bulunamaması Ve idarelerden adres tespitinin yaptırılması sonucunda da tespit edilemeyen ve meçhul olan adres nedeniyle; davacı vekili Av. Menderes HIRÇINER tarafından verilen vekillikten çekilme dilekçesi ile Dairemizin 12/02/2024 tarih ve E:2023/5189 sayılı adli yardım isteminin kabulüne ilişkin kararının Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31 maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren yedi (7) gün sonra davacı Adnan AYDIN' a tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.