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        T.C DANIŞTAY ON İKİNCİ DAİRE BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 14.05.2024 - 00:00
        T.C
        DANIŞTAY ON İKİNCİ DAİRE BAŞKANLIĞI

        Esas No:2023/5189

        Davacı :Adnan AYDIN (T.C. Kimlik No:12326746562)

        Dairemizin E:2023/5189 esas sayılı dava dosyasında yargılaması devam etmekte olan dava nedeniyle, karar verilebilmesi için, dosya tekemmülünün sağlanması kapsamında; Manisa ili, Soma ilçesi nüfusuna kayıtlı, Suat oğlu, Nesibe'den olma, 08/02/1981 doğumlu (T.C. Kimlik No: 12367446562) Adnan AYDIN' ın tebligat yapmaya elverişli adresinin bulunamaması Ve idarelerden adres tespitinin yaptırılması sonucunda da tespit edilemeyen ve meçhul olan adres nedeniyle; davacı vekili Av. Menderes HIRÇINER tarafından verilen vekillikten çekilme dilekçesi ile Dairemizin 12/02/2024 tarih ve E:2023/5189 sayılı adli yardım isteminin kabulüne ilişkin kararının Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31 maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren yedi (7) gün sonra davacı Adnan AYDIN' a tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02031051
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