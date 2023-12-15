Örnek No:55*

T.C. ÇEŞME İCRA DAİRESİ 2021/39 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/39 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : İzmirili, Çeşmeilçesi, Ildırmahallesi,135ada,4parseldekayıtlı, 26.086,23m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmazın tam payı Şevki BODUR adına kayıtlıdır. Söz konusu taşınmaz Ildır mahallesinde yer almaktadır.Belediye hizmetlerinden yararlanamayan taşınmazın yola cephesi yoktur ancak kuzeyi Cebel arazidir. Dağın eteğinde yer almaktadır. Etrafında yapılaşma yoktur. Düz bir arazidir. İçerisinde birkaç zeytin ve diğer çeşitli ağaçlar bulunmaktadır. Çeşme merkeze uzaklığı yaklaşık 25 km, denize uzaklığı 1,1km dir. Deniz manzarası yoktur.

Adresi : Ildır Mah. Saplaz Mevkii 135 Ada 4 Parsel Çeşme / İZMİR

Yüzölçümü : 26.086,23 m2

İmar Durumu: 1/100000ölçekli Manisa İzmir Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında Tarım arazisi olarak planlanan alanda kalmaktadır.27.04.2018günve76074sayılıbakanoluruileonananİzmir2noluTabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 11.01.2018 gün ve 306 sayılı kararı ile Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescil edilen alanda kalmaktadır. 06.12.2016 gün ve 29910sayılıResmigazetedeyayımlananKorunanalanlardayapılacakplanlaradair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümleri geçerlidir. 07.12.2019 gün ve 30971 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Doğal sit alanlarını koruma ve kullanma koşulları ilke kararları geçerlidir. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu izni olmadan uygulama yapılamaz.1/25000 ölçekliveya1/5000 ölçekliNİP ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır.

Kıymeti : 13.043.115,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Urla Orman İşletme Şefliği Beyanına göre Orman Sınırı İçerisindedir ve Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanında Kalmaktadır. Diğer şerhler takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 10:15

15/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.