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        T.C. ÇEŞME 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.01.2024 - 00:00
        T.C.
        ÇEŞME
        3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Sayı : E.31157620-2022/584-Ceza Dava Dosyası


        İLANEN TEBLİĞ

        Çeşme 3.Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/584 esas ve 2023/192 karar sayılı hükmü ile Sanık Fatih Çil'in (Tahir ve Türkan oğlu, 1979 doğumlu) işlemiş olduğu "Kullanmak İçin Uyuşturucu, Uyarıcı Madde Bulundurmak veya Kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hakkında TCK'nun 53/1-2-3 maddesinin uygulanmasına, karar verilmiştir. Gerekçeli karar sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01961746
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