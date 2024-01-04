T.C.

ÇEŞME

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.31157620-2022/386-Ceza Dava Dosyası



İLANEN TEBLİĞ

Çeşme 3.Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/386 esas ve 2023/302 karar sayılı hükmü ile Sanık Galipcan Sarıpınar'ın (Mehmet ve Berna oğlu, 1996 doğumlu) işlemiş olduğu Kullanmak İçin Uyuşturucu, Uyarıcı Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, hakkında TCK'nun 53/1-2-3 maddesinin uygulanmasına, Sanığın adli sicil kaydında yer alan tekerrüre esas olan Keşan 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2019/126 Esas ve 2021/214 Karar sayılı ilamı ile 2.kez mükerrir olduğundan 5237 sayılı TCK.nun 58. maddesi gereğince sanığa verilen cezanın 2. kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmiştir. Gerekçeli karar sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.