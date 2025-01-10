T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ÇATALCA

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/664 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/529 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul İli, Çatalca İlçesi,Atatürk Mahallesi, 461 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırmasına karar verilip, kamulaştırma kanunu uyarınca tüm işlemlerin tamamlandığı ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili talep edilmiş olup kamulaştırma ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

1-Taşınmaz malikleri :EROL DEMİRCİ, HASAN MEMİ, SAYIM KURT, SINIRLI SORUMLU VADİKÖY EVLERİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

2- Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3-Davalı 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. Maddesi uyarınca tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı da iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabilirler,

5- 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına teslim edilecektir.

Keyfi et 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 10/4 maddesi uyarınca duyurulur. 24/12/2024