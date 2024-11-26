T.C. ÇARŞAMBA SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ÇARŞAMBA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



Dosya No : 2022/865 Esas

Davacı MALİYE HAZİNESİ tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle; Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Vakıfköprü mahallesi 105 ada 1 parsel sayılı taşınmaz maliki ŞUAYİP GENÇ'in mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda kendisine ulaşılamadığından ve kanuni mirasçısı tespit edilemediğinden, muris ŞUAYİP GENÇ'in kanuni mirasçısı olduğunu iddia eden kişi veya kişilerin, TMK'nın 594. Maddesi gereğince; işbu ilanın 2. kez yayımlandığı tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere, murisin mirasının devlete geçeceği hususu ilan olunur.

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Adres : ÇARŞAMBA SULH HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Koray GÖÇ Zabıt Katibi