T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/45034 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/45034 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, FATİH MAHALLESİ Mevkii, 1951 Ada, 16 Parsel, 4 Nolu.... Esenyurt İlçesi, tapu kayıtlarında Esenyurt Mahallesi, yerleşimde Üçevler mahallesi, 890 sk., No:5 3. kat Daire:4 posta adresinde yer almaktadır. Parsel güney yönünden 890. sokağa cephelidir. Taşınmazın konumlu olduğu bölge konut yoğunluklu ve kısmen ticaret alanı şeklinde teşekkül göstermiştir. Taşınmazın bulunduğu ada ilçenin düzenli yapılaşma gösteren kısmında yer almaktadır. Özel araç ve toplu taşıma ile ulaşım imkanları kolaydır. Esenyurt Turgut Özal Stadyumuna yaklaşık 740,00 m mesafede, MarmaraPark Avmye kuş uçuşu yaklaşık 2.057,00 m mesafededir...... (daha fazla bilgi için yukarıda belirtilen İnternet adresi üzerinden satış ilanına, eki satış şartnamesine ve bilirkişi raporuna bakılması ihtaren tebliğ olunur )

Adresi : Üçevler Mahallesi, 890 Sk., No:5 3. Kat Daire:4Esenyurt / İstanbul Esenyurt / İSTANBUL

Ana taşınmaz Yüzölçümü : 133,05 m2 Arsa Pay/payda : 18/100

İmar Durumu : Esenyurt Belediyesi İmar Biriminden edinilen bilgiye göre; "1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANINA göre TAKS: 0.50 E: 2.00 bitişik nizam 5 kat yapılaşma hakkına sahip Konut alanında kalmaktadır."

Kıymeti : 2.800.000,00 TLKDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde Yönetim palanı : 20/03/20156 açıklamalı 23/03/2015 tarih 18932 yevmiyeli beyan vardır. Ayrıca Tapu kaydındaki gibidir.

İHTAR: kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere gazete veya internet haber sitesi ile yapılan satış ilanı ile tebliğ yapılmış sayılmasına, gazete veya internet haber sitesinde yapılan ilan ile , satış ilanının haklarında tebliğ yapılamayanlar için tebliğ edilmiş sayıldığının ihtaren iş bu ilan ile tebliğine

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 10:33

Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 10:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 10:33

Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2025 - 10:33

29/07/2025

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.