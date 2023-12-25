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        T.C.BÜYÜKÇEKMECE4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 29.12.2023 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.BÜYÜKÇEKMECE4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        2023/10 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, B.ÇEKMECE MERKEZ Mahalle/Köy, 2.kat B Blok Mevkii, 3361 Parsel, 6 Nolu bağımsız bölüm 3+1 daire olup,...
        Adresi : Atütürk Caddesi Ve Ankara Caddesi Bağlantılı Soydan Sok No:8 Evren Apt. B Girişi, 2.Normal Kat D:6Büyükçekmece / İSTANBUL
        Yüzölçümü : 110 m2
        Arsa Payı : 72/1240
        İmar Durumu : 17.06.2004 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Uygulama İmar Planında kısmen ayrık nizam, 4 kat, taks:0.25 konut alanında, kısmen park alanda, kısmende imar yolunda kalmaktadır.
        Kıymeti : 2.500.000,00 TL
        KDV Oranı : %1
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 12:20
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 12:20
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 12:20
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        Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 12:20

        25/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01958392
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