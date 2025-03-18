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        T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 19.03.2025 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        BÜYÜKÇEKMECE
        3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2023/15 SATIŞ

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, KAVAKLI(BEYLİKDÜZÜ) Mahalle/Köy, 624 Ada, 2 Parsel, Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı ve tesis bulunmamakta olup, boş arsa olarak kullanıldığı, çevresinde konut tipi yapılaşmalar mevcut olmakla birlikte ticaret+konut tipi ve sanayi yapıları/tesisleri bulunmaktadır.
        Adresi : Kavaklı Mah. Kuzey Cad Hisarkaya Cad Ve Orangazi Bağlantılı Esef Sokak No:5 Beylikdüzü/ İSTANBUL
        Yüzölçümü : 1.470,66 m2
        İmar Durumu : 21.01.2007 onay tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; kavaklı mah. 624 ada, 2 parsel çocuk parkı olarak planlanmıştır.
        Kıymeti : 29.413.200,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2025 - 10:06
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2025 - 10:06
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 10:06
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        Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 10:06

        17/03/2025

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02191750
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