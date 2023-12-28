T.C.BÜYÜKÇEKMECE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/12 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, CELALİYE Mahalle/Köy, 709 Ada, 8 Parsel, Taşınmaz alışveriş noktalar ...

Adresi : Celaliye Mah. İnönü 1 Caddesi Ve Akdeniz Cddesi Bağlantılı, Dinçer 1 Sok No:5Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 305,11 m2

İmar Durumu :ı 16.07.1997 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Celaliye Kamiloba uygulama imar planında ayrık nizam, 4 kat, TAKS:0.25, KAKS:1.00 konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 4.347.817,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:21

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, CELALİYE Mahalle/Köy, 3139 Ada, 189 Parsel, Taşınmazın eski parsel n ...

Adresi : Celaliye Mah. Ova Yenice Cad. Tem Otoyolu Altındak Geçtikten Takribi 2 Km Kuzeye Ova Yenice Asfaltını Takip Edildiğinde Ulaşılan Sağda Kalan Ve Yiğidin Çiftliği Olarak Adlarılan Kısımdan Sola DoğruBüyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 4.138,76 m2

İmar Durumu : Celaliye Mah. 3139 ada 189 parsel (eski parsel 1606 parsel) sayılı taşınmazın bulundğu alan uygulama imar planı kapsamında dışındadır.

Kıymeti : 9.105.272,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 10:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 10:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 10:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:41

28/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.