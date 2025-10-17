T.C.

BURSA

16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Sayı : E.78006439-2023/315-Ceza Dava Dosyası

İ L A N



Ahmad ve Dıaa oğlu, 05/08/2002doğumlu, (TC.No: 99*******54) Katılan MAZEN ALHAMMADI, sanık BEDİRHAN YILDIZ'ın Dolandırıcılık suçundanBursa 16.Asliye Ceza Mahkemesinin 24/12/2024 tarih ve 2023/315 Esas, 2024/644 Karar sayılı kararı ile neticeten 1 Yıl Hapis 5 Gün Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, kararı tüm aramalara rağmen Katılan Mazen Alhammadı'nın kendisinin ya da konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Kararın gazetede ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine tutanağa bağlanmak şartıyla bulunulacak beyan ile, tutukluluk veya hükümlülük halinin olması durumunda ise ayrıca bulunan Ceza İnfaz Kurumu Müdürüne tutanağa bağlanmak şartıyla bulunabilecek beyan ile, 5271 sayılı CMK-231/12 maddesi gereğince, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.