T.C. BURSA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

BURSA

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/341 Esas

DAVALI : SÜLEYMAN IŞIK Konak Mahallesi Beşevler Caddesi 13 No:13 Nilüfer/ BURSA



İLAN



Davacı HÜSNÜ HAKAN EMİRHANOĞLU tarafından aleyhinize açılan Sözleşmenin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 21/11/2024 günü saat: 09:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.