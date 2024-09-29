T.C.

BURSA

8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.63172933-2024/56-Ceza Dava Dosyası

27.09.2024

İ L A N



DOSYA NO: 2024/56

KARAR NO: 2024/1051



Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 24/06/2024 tarihli kararı ile yargılanan, Abdi ve Nurhan oğlu, 17/01/1980 Üsküdar doğumlu Mustafa TORAMANtüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat kanunun 29 mad.si gereğince;

Sanık Mustafa TORAMAN'ın üzerine atılı Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan TCK'nun 142/2-h maddesi gereğince 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiş olup; Hüküm özetinin ilanen tebliğine, İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, ayrıca bu tarihten itibaren 2 hafta içinde hükmü veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezninde istinaf yasa yoluna başvurma hakkı bulunduğunun belirtilen süre içinde yasa yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Keyfiyet ilanen tebliğ olunur.27/09/2024