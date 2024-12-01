T.C.

BOR

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2024/576 Esas

Konu : İlan

25/10/2024



İLAN

Davacı , KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ile Davalılar , AYŞE HIRAMAN, MEHMET HIRAMAN, MERYEM KAMER, NURTEN ESER, PERYAN HIRAMAN, RAMAZAN HIRAMAN, SEDAT HIRAMAN, VEDAT HIRAMAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (2863 Sayılı Kültür/Tabiat V. Koruma Kanunundan Kaynaklanan (m.15)) davası nedeniyle; 1-KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2942 sayılı kanun uyarınca kamulaştırılması amacıyla Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlügünün 11.04.2023 tarih ve E.3668442 sayılı Bakan Oluru ve Niğde Valiliğinin 12.05.2023 tarih ve E.3769685 sayılı kamu yararı Makam Oluru doğrultusunda onaylandığı,2-2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 8.maddesinin ilgili hükümleri uyarınca oluşturulan kıymet takdir komisyonunun13/06/2023 tarihile taşınmaz için değer tespiti yapıldığı,

3-2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 8.maddesinin ilgili hükümleri uyarınca oluşturulan uzlaşma komisyonu tarafından kamulaştırılan taşınmazda taşınmaz malikleri ile uzlaşma sağlanmadığına dair tutanak düzenlendiği,

4-Yapılacak olan ilan tarihinden itibaren, davalı tarafın 30 (otuz) gün içinde İdari Yargıda iptal davası ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

5-Açılacak davaların KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'nın adresine tevcih edileceği,

6-Davalı tarafça 30 (otuz) gün içinde İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI adına tescil edileceği,

7-Mahkemece tespit edilecek bedelin T.C. Vakıflar Bankası Bor Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı,8-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, Hususları 2942 sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.

2024/576 ESAS Niğde ili Bor ilçesi Kemerhisar Beldesi Kemer Mahallesi 332 ada 22 parsel DAVALILAR:AYŞE HIRAMAN, MEHMET HIRAMAN, MERYEM KAMER, NURTEN ESER, PERYAN HIRAMAN, RAMAZAN HIRAMAN, SEDAT HIRAMAN, VEDAT HIRAMAN