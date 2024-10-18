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        T.C. BATMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 19.10.2024 - 00:00
        T.C.
        BATMAN
        4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
        Sayı : 2023/45 Esas
        Konu : ilan
        16/10/2024
        T.C.
        BATMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        İLAN
        Sayı:2023/45 Esas

        Davacı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ile davalılar arasında mahkememizde görülen kamulaştırma davasına ilişkin ;
        60724183922TC kimlik nolu davalı ABDURRAHİM GÖKMEN'in dava dilekçesinde bildirilen ve daha sonra mahkemece tespit edilen adreslerine tebligatlar iade dönüp tebliğ edilemediği ve yerleşim yeri ( mernis) adresi bulunmadığı, ilgili kolluk araştırması sonucu adres tespiti yapılamadığından bu kez dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildi.
        Yargılamanın bırakıldığı 11/12/2024 tarihinde saat: 09:20 'da DAHİLİ DAVALI ABDURRAHİM GÖKMEN 'in mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini usulüne uygun şekilde temsil ettirmesi; aksi halde HMK 'nın 144. ve 186 maddeleri hükümleri gereğince yargılamalara ve tahkikatlara yokluğunda karar verileceği ve Paydası olduğunuz Batman ili , Hasankeyf ilçesi,Kelekçiköyünde624 nolu parsel idarece(DSİ) kamulaştırılmıştır, karara 30 gün içinde İdari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karsı düzeltim davası açabileceğiniz, aksi halde bedele dair kararın kesinleşerek taşınmazın davacı idare adına tescil edileceği ve bedelin batman vakıf bankasına , adınıza yatırılacağı, tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize yapmanız, aksi halde yokluğunuzda karar verileceği hususları ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02106555
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