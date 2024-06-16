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        T.C. BARTIN AİLE MAHKEMESİ

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        Giriş: 17.06.2024 - 00:00
        İLAN

        T.C.
        BARTIN
        AİLE MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2023/255 Esas

        DAVALI : ÖZGÜR SOYTÜRK Hoca Ahmet Yesevi Mah. 992 Sk. No:2/3 İçkapı No 2 AFYONKARAHİSAR
        Davalının tebligata yarar adresi bulunmaması nedeniyle tahkikat duruşma günü 19/09/2024 günü saat 10:15'de HMK 147/2 ve 150. Md. gereği duruşma gün ve saatinde geçerli bir özrünüz olmadan hazır bulunmadığınızda duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, taraflar duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceğinin, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceğinin, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceğinin ve HMK'nın 150. Maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında karar verileceğinin ihtarı ile ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra davalı adına tahkikat duruşma günü tebliği yerine geçmek üzereilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02048196
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