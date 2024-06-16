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T.C.

BARTIN

AİLE MAHKEMESİ



ESAS NO : 2023/255 Esas

DAVALI : ÖZGÜR SOYTÜRK Hoca Ahmet Yesevi Mah. 992 Sk. No:2/3 İçkapı No 2 AFYONKARAHİSAR

Davalının tebligata yarar adresi bulunmaması nedeniyle tahkikat duruşma günü 19/09/2024 günü saat 10:15'de HMK 147/2 ve 150. Md. gereği duruşma gün ve saatinde geçerli bir özrünüz olmadan hazır bulunmadığınızda duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, taraflar duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceğinin, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceğinin, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceğinin ve HMK'nın 150. Maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında karar verileceğinin ihtarı ile ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra davalı adına tahkikat duruşma günü tebliği yerine geçmek üzereilanen tebliğ olunur.