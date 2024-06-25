T.C. BALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

BALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLANDIR.



Sayı :2024/99 Esas

05/06/2024

Davacı HAYATİ TAŞATAN ile Davalı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Taşınmaz Zilyetliğinin Tespiti davası nedeniyle; Dava konusu Ankara ili Bala İlçesi Üçem Mahallesi'nde kuzeyinde 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazlar, güneyinde 16 ve 17 parsel sayılı taşınmazlar, doğusunda ziraata gayrisalih arazi ve 15 parsel sayılı taşınmaz, batısında 3 parsel sayılı taşınmaz bulunan teknik bilirkişi raporunda A Harfi ile gösterilen 15.882,26 m² lik arazide üstün hak ve iddia sahiplerinin bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç ay) içerisinde mahkememize yukarıda esas numarası yazılı dosyasına iddialarını kanıtlayan belge ve delillerle başvurmaları, aksi takdirde davacıların iddialarının kanıtladığı takdirde davacı HAYATİ TAŞATAN adına tespit ve tesciline karar verileceği İLAN OLUNUR. 05/06/2024