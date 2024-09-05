T.C. BAKIRKÖY 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L Â N



DOSYA NO : 2023/299

KARAR NO : 2024/389



Şantaj, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ile Birlikte Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme suçlarından Mahkememizin 13/06/2024 tarihli 2023/299 E., 2024/389 K sayılı gerekçeli kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 134/2-1 maddesi gereğince 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ve TCK'nın 107/2 maddesi gereğince 10 AY HAPİS ve 200 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verilen Mehmet ve İpek oğlu,25/10/1980 Yusufeli doğumlu, İBRAHİM USTA'ya 7201 sayılı Tebligat Kanunu doğrultusunda tebliğ işlemi yapılamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve ELEKTRONİK ORTAMDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04/09/2024