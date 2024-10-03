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        T.C.BAKIRKÖY 24. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.10.2024 - 00:00
        T.C.
        BAKIRKÖY
        24. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        Sayı : E.21476218-2023/52-Ceza Dava Dosyası

        Konu : İlan hk.

        02.10.2024


        İLAN


        Parada Sahtecilik suçundan sanık Muhammed Şehebi (Ömer ve Nahid oğlu, 1986-Filistin doğumlu) hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 04/04/2024 tarihli, 2023/52 Esas, 2024/166 Karar sayılı ilam ile TCK'nun 197/1 maddesi gereğince 1 yıl 9 ay hapisve 25 gün karşılığı olan 1.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, bu hükmün 5 yıl süre ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verilmiştir.
        Sanığın yurt içinde bilinen adreslerinde bulunamaması ve yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.
        İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02098582
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