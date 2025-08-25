Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BAKIRKÖY 1. İCRA İFLAS DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 26.08.2025 - 00:00

        Örnek No:54*

        T.C. BAKIRKÖY
        1. İCRA İFLAS DAİRESİ

        2024/44 İFLAS
        TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/44 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

        Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
        56.642.320,00 1 Taşınır 1 Adet ZÜCCACİYE MALZEMESİ EKLİ BİLİRKİŞİ RAPORU LİSTESİNDE BELİRTİLEN 1659 KALEM, MUHTELİF HACİM, DESEN, RENK, EBAT, MARKA, ÇEŞİT VE ADETTE ZÜCCACİYE VE ELEKTRONİK MALZEMELER.

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 11:36
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 11:36
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 11:36
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 11:36

        20/08/2025

        (İİK m.114/4)

        Yazı Boyutu