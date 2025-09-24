T.C.

BAFRA

İCRA DAİRESİ

2021/2 İFLAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/2 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Samsun ili Bafra ilçesi Şeyhulaş mahallesi 134 ada 51 parsel tapuda 6 Katlı Un Fabrikası ve Arsası ve Tarla niteliği ile kayıtlı olup üzerinde fabrika binaları, idari bina (ofis, laboratuvar, mesken),lojman ve depo binası, garaj, sundurma yapıları bulunan tam hisse borçlu adına kayıtlı taşınmaz. Fabrika binaları: bitişik nizam betonarme tarzda inşaa edilmiş 6 katlı toplam brüt kullanım alanı 1.650,00 m2dir. Fabrika binaları ön kısmında çelik konstrüksiyon sac kaplı sundurma bulunmaktadır. İdari Bina: betonarme inşaat tarzında yapılmış toplam 892 m2 brüt kullanım alanına sahip 4 katlı yapıdır. Depo binası ve Lojman: Betonarme inşaat tarzında yapılmış toplam 680 m2 brüt kullanım alanlı 2 katlı yapıdır. Garaj: Dışı sıvalı ve boyalı, sac çatı kaplaması bulunan 115 m2 brüt kullanım alanına sahiptir. Ahır: Dışı sıvasız ve boyasızdır. Bir kısmında kiremit çatı kaplaması bulunmakta olup, 270 m2 brüt kullanım alanına sahiptir. Sundurma:Taşınmaz üzerinde 215 m2 alana sahip çelik konstrüksiyon sac kaplı sundurma bulunmaktadır. Arsa ve Yapıların Değeri : 14.539.368,00 TL. Elektrik Tesisat Değeri : 1.838.730,00 TL. Makine ve Tesisat Değeri : 18.728.300,00 TL. İcra Keşif Tarihi 27.12.2023 tarihi itibariyle toplam değeri 35.106.398,00 TL olarak tespit edilmiştir. Elektrik-elektronik düzen ve mevcut makinelere ilişkin detaylı rapor satış ilanı ve şartnamede mevcuttur. Adresi : Samsun İli Bafra İlçesi Şeyhulaş Mah 134 Ada 51 Parsel Un Fabrikası Bafra/SAMSUN

Yüzölçümü : 9.427,12 m2 İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 35.106.398,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 14:00

11/09/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.