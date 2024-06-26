T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

AYDIN

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN;

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE:

TEDAŞ

Ekli Listede Ada Parsel ve Taraf bilgileri gönderilen 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kanunun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı TEDAŞ adına kayıt ve tesciline, Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve veya kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28. ve 2942 Sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.25/04/2023

DOSYA NO TAŞINMAZ BİLGİLERİ TAŞINMAZ MALİKİ ADA PARSEL NO TAŞINMAZ VASFI KAMULAŞTIRILAN ALAN 2023/732 AYDIN-EFELER-DOMALAN MAH Tunçay Çetin 110 ada 30 parsel ZEYTİNLİK 3.397,5 m2 irtifak alanı