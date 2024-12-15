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        T.C.AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16.12.2024 - 00:00
        T.C.
        AŞKALE
        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2023/184 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Gümüşseren Mahallesi
        MEVKİİ : Tanişment
        ADA NO : 106
        PARSEL NO : 210
        YÜZÖLÇÜMÜ : 1.496,58 m2
        NİTELİĞİ : Çayır
        MALİKİN ADI VE SOYADI : Hasan Demir (Mustafa Oğlu), Mehmet Demir (Mustafa Oğlu), İzzet Çelik (Mustafa Oğlu), Eyüp Değer (Mehmetali Oğlu), Kazım Değer (Mehmetali Oğlu), Cazim Değer (Mehmetali Oğlu), Fazıl Değer (Mehmetali Oğlu), Zeynep Turan (Mehmetali Kızı), Muharrem Uslu (Hasan Oğlu), Murat Uslu (Hasan Oğlu), İlvan Uslu (Hüseyin Kızı), Yusuf Uslu (Kamil Oğlu), Zeynep Alataş (Hasan Kızı), Bidiha Yorulmaz (Hasan Kızı), Sevda Yiğitoğlu (Hasan Kızı), Medaha Düzkaya (Hasan Kızı), Ali Değer (Mehmet Ali Oğlu), Bahattin Düzen (Ağa Oğlu), Nurettin Düzen (Ağa Oğlu), Ali Düzen (Ağa Oğlu), Filiz Düzen (Ağa Kızı), Hüsnü Düzen (Ağa Oğlu), Yadigar Demir (Süleyman Kızı), Şengül Özkan (Rıza Kızı), Nuran Karasu (Rıza Kızı), Hüseyin Demir (Rıza Oğlu)
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/184 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.11/12/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02140330
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