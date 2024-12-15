T.C.AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
AŞKALE
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/184 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Gümüşseren Mahallesi
MEVKİİ : Tanişment
ADA NO : 106
PARSEL NO : 210
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.496,58 m2
NİTELİĞİ : Çayır
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hasan Demir (Mustafa Oğlu), Mehmet Demir (Mustafa Oğlu), İzzet Çelik (Mustafa Oğlu), Eyüp Değer (Mehmetali Oğlu), Kazım Değer (Mehmetali Oğlu), Cazim Değer (Mehmetali Oğlu), Fazıl Değer (Mehmetali Oğlu), Zeynep Turan (Mehmetali Kızı), Muharrem Uslu (Hasan Oğlu), Murat Uslu (Hasan Oğlu), İlvan Uslu (Hüseyin Kızı), Yusuf Uslu (Kamil Oğlu), Zeynep Alataş (Hasan Kızı), Bidiha Yorulmaz (Hasan Kızı), Sevda Yiğitoğlu (Hasan Kızı), Medaha Düzkaya (Hasan Kızı), Ali Değer (Mehmet Ali Oğlu), Bahattin Düzen (Ağa Oğlu), Nurettin Düzen (Ağa Oğlu), Ali Düzen (Ağa Oğlu), Filiz Düzen (Ağa Kızı), Hüsnü Düzen (Ağa Oğlu), Yadigar Demir (Süleyman Kızı), Şengül Özkan (Rıza Kızı), Nuran Karasu (Rıza Kızı), Hüseyin Demir (Rıza Oğlu)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/184 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.11/12/2024