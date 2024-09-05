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        T.C. ARTVİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

        İlandır
        Giriş: 06.09.2024 - 00:00
        T.C.
        ARTVİN
        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
        (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)


        ESAS NO : 2023/411


        Omer ve Sakinat kızı 05/08/1975 Mahaçkala doğumlu DAVALI AİDA AYDİN'ın adres araştırması yapılmasına rağmen adresine ulaşılamadığı,
        7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince, Artvin Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/411 esas sayılı dosyası ile davacı Turgut Aydin tarafından aleyhinizemüşterek konutu terk etmiş olmanız nedeniyle Boşanma davası açılmış olup, açılan davaya karşı HMK 317 gereği iki haftalık süre içerisinde cevaplarınızı sunabileceğiniz iş bu ilanen tebligatın son ilan tarihinden itibaren TK 31 gereği 7 gün sonra dava dilekçesinin tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmeküzere ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02085117
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