T.C.

ARTVİN

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/104 Esas



İ L A N



Davacılar Ayhan Keskin, Fatma Özkan, Ferhan Keskin, Reyhan Karataş, Süleyman Keskin İle Davalılar Coşkun Oğlu İsmail ve Hazine arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Artvin İli Merkez İlçesi Seyitler Köyü Düzler Mevkiinde bulunan 154 ada 62 parsel sayılı taşınmaz davalı Coşkun oğlu İsmail adına kayıtlı olup, davacılar Ayhan Keskin, Fatma Özkan, Ferhan Keskin, Reyhan Karataş, Süleyman Keskin'in dava konusu taşınmaz hakkında TMK 713/2.maddesi gereğince tapu iptali ve tescil davası açması nedeniyle davalı Coşkun oğlu İsmail ve varsa mirasçılarının, Medeni Kanunun 713 ve ilgili maddeleri gereğince tescile konu taşınmaz üzerinde bir hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize yazılı olarak başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur.27/11/2024