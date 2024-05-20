T.C.

ANTALYA

24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/781

KARAR NO : 2024/162

KARAR TARİHİ : 28/02/2024



İ L A N



1-Sanık Mehmet Çamlıbel'in mağdur Güntekin Umar'a yönelik görevi yaptırmamak için direnme suçunu işlediği sabit görüldüğünden eylemine uyan TCK'nın 265/1. maddesi gereğince suçun işleniş biçimi sanığın kastı ile suç sebep ve saikleri nazara alınaraktakdiren6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına,

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine taktiri indirim nedeni sayılarak cezasının TCK’nın 62/1 maddesi gereği taktiren 1/6 oranında indirilerek sanığın 5 ayhapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığa verilen hapis cezasının yasal sonucu olarak sanık hakkında Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararından ve 15.04.2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile yapılan değişiklikler sonrası oluşan duruma göre, sanık hakkında, TCK'nın 53. Maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının 1. cümlesinin uygulanmasına,

Sanığın sabıkalı geçmişi dikkate alınarak yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkememizde olumlu kanaat oluşmadığından hakkında CMK'nın 231.maddesinin ve TCK'nın 51.maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

Sanığın Ceyhan 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 2019/56esas ve 2019/213karar sayılı dosyasında aldığı 28/05/2019 tarihinde kesinleşen 5 ay hapis cezasına ilişkin mahkumiyeti nedeniyle 5275 sayılı kanunun 108/3 maddesi gözetilerek TCK'nın 58. maddesi uyarınca cezasının 2.kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre infazına, cezasının infazından sonra denetim serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

2-Sanık Mehmet Çamlıbel'in mağdur ve müştekiye yönelik kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçundan TCK'nın 125/1-3-a uyarınca suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer ve TCK'nın 58/3 maddesi uyarınca mükerrir olması nazara alınaraktakdiren1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın eylemini alenen işlemesi nedeniyle TCK'nın 125/4 maddesi uyarınca sanığın cezasının 1/6 oranında artırımı ile sanığın1 yıl2ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın eylemini birden fazla kişiye karşı tek bir fiillezincirleme olarak işlemesi nedeniyle TCK'nın 43/1-2 maddesi uyarınca 1/4 oranında artırılarak 1 yıl 5 ay 15 gün cezası ile cezalandırılmasına,

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerilehine taktiri indirim nedeni sayılarak cezasının TCK’nın 62/1 maddesi gereği taktiren 1/6 oranında indirilerek 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığa verilen hapis cezasının yasal sonucu olarak sanık hakkında Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararından ve 15.04.2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile yapılan değişiklikler sonrası oluşan duruma göre, sanık hakkında, TCK'nın 53. Maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının 1. cümlesinin uygulanmasına,

Sanığın sabıkalı geçmişi dikkate alınarak yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkememizde olumlu kanaat oluşmadığından hakkında CMK'nin 231.maddesinin ve TCK'nın 51.maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

Sanığın Ceyhan 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 2019/56esas ve 2019/213karar sayılı dosyasında aldığı 28/05/2019 tarihinde kesinleşen 5 ay hapis cezasına ilişkin mahkumiyeti nedeniyle 5275 sayılı kanunun 108/3 maddesi gözetilerek TCK'nın 58. maddesi uyarınca cezasının 2.kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre infazına, cezasının infazından sonra denetim serbestlik tedbirinin uygulanmasına, Gerekçeli kararın tebliği için sanık MEHMET ÇAMLIBEL'in (Abdulbaki ve Nilgün oğlu, 28/05/1996 CEYHAN doğumlu) adreslerine çıkartılan tebligatların iade gelmesi, adres araştırmasın olumsuz sonuçlanması ve sanığın yeni adresini Mahkememize bildirmemesi neticesinde sanığın adresinin tespit edilememesi nedeniyle gerekçeli karar tebliğinin yapılamadığı; 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, iş bu ilan metni, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere Zabıt Kâtibine beyanda bulunmak suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, süresinde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ilan olunur.20/05/2024