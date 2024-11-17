T.C.

ANTALYA

15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/13 Esas

12/11/2024

İ L A N



MALİYE HAZİNESİ ileKAYYIM ANTALYA DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2008/1889 Esas 2009/130 Karar sayılı ilamı ile Antalya Defterdarı 09.03.2009 tarihinde Antalya İli Aksu İlçesi Topallı Mah. 14379 ada 9 parsel, 14380 ada 12 parsel, 14245 ada 2 parsel ve 14377 ada 5 parsel (eski 188 parsel) hissedarlarından ( Mustafa kızı ölü Durkadın mirasçıları, Ölü Hatice mirasçıları, Bekir oğlu Mustafa, Mustafa kızı Ölü Hatice mirasçıları, Mehmet oğlu ölü Mahmut mirasçıları)’na kayyum olarak atanmış, davaya konu parsellerin Türk Medeni Kanunu’nun 588/2 maddesi uyarınca, yukarıda adı geçen şahısların söz konusu taşınmazdaki hisselerinin Maliye Hazinesi adına tesciline, taşınmazın yönetiminden elde edilen ve Antalya Defterdarlığı Kayyımlık Bürosu Başkanlığının banka hesabında bulunan para (intikal tarihine kadar işleyecek faizi ile birlikte) dahil olmak üzere gaiplerin malvarlığının Hazineye intikaline karar verileceği, kişileri veya mirasçılarını bilen yahut mirasçı olanların ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde Mahkememize başvurması aksi takdirde Medeni Kanunun 588/2 Maddesi uyarınca ilan süresi içerisinde hiçbir hak sahibi ortaya çıkmazsa gaiplik kararı ile birlikte mirasının devlete geçeceği ilan olunur. 12/11/2024