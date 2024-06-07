T.C.

ANKARA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

13. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2020/1003

Karar No: 2022/3306

İLAN

KATILANLAR : 1-) Adem KOYUNCU 2-) Nevzat AYDIN SANIK : Ekrem ÖZTÜRK Hüseyin ve Memduha oğlu Çicekdağı 10/08/1974 doğumlu SUÇ : Suç Örgütü Kurma, Hırsızlık KARAR TARİHİ : 30/12/2022

Çubuk 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 25/11/2019 tarih ve 2006/423 (E) ve2019/1313 (K) sayılı sanıklar hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Hırsızlık "suçlarından verilen hükmün sanıklar ve müdafiileri tarafından istinaf edilmesi üzerine Dairemizce yapılan inceleme neticesinde; sanık Ekrem Öztürk hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve hırsızlık suçundan verilen hükmün kaldırılarak beraatine temyiz kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği anlaşılmakla,

Sanığın dosyada bildirdiği adrese tebligat gönderilmiş, ancak bila tebliğ iade edilmiştir. Tüm aramalara rağmen hükmün sanığa tebliğ edilemediği anlaşıldığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede tebliğine karar verilmiştir.

1-) 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 100.000'i aşkın bir gazetede ilanen tebliğine,

2-) Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve hırsızlık suçu yönünden beraat kararının temyiz kanun yolu açık olup, tebliğinin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde hükmü veren Dairemize bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak bir beyanla, beyanın tutanağa geçirilip hakime onaylattırılmak veya bir başka ilk derece ceza mahkemesi ya da bölge adliye mahkemesi ceza dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle temyiz yolu açık olduğu,(CMK'nın 295/1. maddesi gereğince yasal süresi içinde temyiz nedenlerinin gösterilmemesi hâlinde temyiz başvurusu için belirlenen sürenin bitmesinden itibaren yedi (7) gün içerisinde hükmü veren Dairemize bir dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka ilk derece ceza mahkemesi ya da bölge adliye mahkemesi ceza dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle temyiz gerekçelerini içeren ek dilekçe verebileceği hususu kararın tebliği ile birlikte ihtar edilerek) temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.28.05.2024