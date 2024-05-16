T.C.

ANKARA

9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ



Sayı : 2023/267-Ceza Dava Dosyası

Konu : 2024/159 Karar

08.05.2024

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/03/2024 tarihli kararı ile TCK’nin 158/1-f-son, 168/2, 62, 52/2, 53. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis ve 1.980,00 TL adli para cezası ile cezalandırılan Yusuf ve Nazmiye oğlu, 01/01/1979 İskenderun doğumlu AYHAN ATAR tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, adresi tespit edilip gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden,7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunması halinde, ilgilinin o yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf etme hakkının bulunduğu, aksi takdirde verilen kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.