T.C. ANKARA 8. GENEL İCRA DAİRESİ
ANKARA
8. GENEL İCRA DAİRESİ
2024/48579 ESAS
31/07/2024
YAZILI SÖZLEŞME İLE KİRALANAN TAŞINMAZIN KİRA SÜRESİNİN
BİTMESİ DURUMUNDA TAHLİYE EMRİ
1- Kiralayanın ve varsa temsilcisinin adı,
soyadı ve yerleşim yerindeki adresi : Murat Gezer
vekili Av. Nuh Naci Abakay
İlkbahar Mah.612 Cad.No:6 Çankaya Ankara Çankaya / ANKARA
2-Kiracının ve varsa temsilcisinin
yerleşim yerindeki adresi : Ali Özdemir
3-Tahliyesi istenen taşınmazın
nev'i ve mevkii : Daire - Karacakaya Mah.2700.Cad.No:32/258 Mebuskent Sitesi Yenimahalle/Ankara Yenimahalle / ANKARA
4-Sözleşme ve tarihi : 25/07/2024 tarihli tahliye taahhüdnamesi
Üç numaralı bentte yazılı kira süresi bitmiş olan taşınmaz işbu tahliye emrinin tebliği tarihinden itibaren (15) gün içinde tahliye ve teslim etmeniz; kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazınız varsa (7) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; müddeti içinde itiraz etmez veya kendiliğinizden tahliye etmezseniz icraen çıkarılacağınız; itirazınız kaldırılırsa İcra ve İflas Kanununun 273 üncü maddesi gereğince zorla tahliye olunacağınız ihtar olunur.
(İİK m.272, 273)
İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı :T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Iban No :TR350001500158007290493025
Vergi Dairesi Adı / No: Maltepe Vergi Dairesi - 1780009640