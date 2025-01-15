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        T.C. ANKARA 8. GENEL İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 16.01.2025 - 00:00
        T.C.
        ANKARA
        8. GENEL İCRA DAİRESİ
        2024/48579 ESAS

        31/07/2024

        YAZILI SÖZLEŞME İLE KİRALANAN TAŞINMAZIN KİRA SÜRESİNİN
        BİTMESİ DURUMUNDA TAHLİYE EMRİ


        1- Kiralayanın ve varsa temsilcisinin adı,
        soyadı ve yerleşim yerindeki adresi : Murat Gezer
        vekili Av. Nuh Naci Abakay
        İlkbahar Mah.612 Cad.No:6 Çankaya Ankara Çankaya / ANKARA


        2-Kiracının ve varsa temsilcisinin
        yerleşim yerindeki adresi : Ali Özdemir


        3-Tahliyesi istenen taşınmazın
        nev'i ve mevkii : Daire - Karacakaya Mah.2700.Cad.No:32/258 Mebuskent Sitesi Yenimahalle/Ankara Yenimahalle / ANKARA


        4-Sözleşme ve tarihi : 25/07/2024 tarihli tahliye taahhüdnamesi


        Üç numaralı bentte yazılı kira süresi bitmiş olan taşınmaz işbu tahliye emrinin tebliği tarihinden itibaren (15) gün içinde tahliye ve teslim etmeniz; kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazınız varsa (7) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; müddeti içinde itiraz etmez veya kendiliğinizden tahliye etmezseniz icraen çıkarılacağınız; itirazınız kaldırılırsa İcra ve İflas Kanununun 273 üncü maddesi gereğince zorla tahliye olunacağınız ihtar olunur.

        (İİK m.272, 273)

        İcra Dairesi Hesap Bilgileri
        Banka Adı :T. Vakıflar Bankası T.A.O.
        Iban No :TR350001500158007290493025
        Vergi Dairesi Adı / No: Maltepe Vergi Dairesi - 1780009640

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02156031
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