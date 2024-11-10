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        T.C. ANKARA 65. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 11.11.2024 - 00:00
        T.C.
        ANKARA
        65. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
        İ L A N

        ESAS NO : 2022/146

        KARAR NO : 2024/359


        Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/05/2024 tarihli ilamı ile hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme suçlarından hakkında mahkumiyet kararları verilen sanık;
        1)-Veli ve Neriman kızı, 29/09/1996 Tarsus doğumlu, NAZLI FİDANGÜL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02118469
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