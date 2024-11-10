T.C. ANKARA 65. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA

65. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2022/146

KARAR NO : 2024/359



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/05/2024 tarihli ilamı ile hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme suçlarından hakkında mahkumiyet kararları verilen sanık;

1)-Veli ve Neriman kızı, 29/09/1996 Tarsus doğumlu, NAZLI FİDANGÜL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.