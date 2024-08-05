T.C.

ANKARA

6. AİLE MAHKEMESİ



Sayı : 2022/856 Esas

16/11/2023

İLAN

Davacı AHMET GÜLTEKİN vekili Av. TÜRKER CANDAN tarafından Davalı NORA TVAURI GÜLTEKİN hakkında açılan boşanma davasında geçimsizlik nedeni ile tarafların boşanmalarına, karar verilmesini talep edildiği, Davanın kabulü ile Ankara İli, Şereflikoçhisar İlçesi, Sanayi Köyü/mah. Cilt 10 , hane 134 'de nüfusa kayıtlı, Çapan ve Fatma' dan olma, 01/03/1937 Göllü doğumlu, 19501028758 TC Kimlik numaralı ile aynı hanede nüfusa kayıtlı NORA TVAURI GÜLTEKİN' in BOŞANMALARINA, Davacı yargılama aşamasında kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT uyarınca 17.900 TL nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 189,15-TL peşin harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına, 2.603,9TL nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Kararın gazetede yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşeceği, ilanen tebliğ olunur.