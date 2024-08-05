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        T.C. ANKARA 6. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.08.2024 - 00:00
        T.C.
        ANKARA
        6. AİLE MAHKEMESİ

        Sayı : 2022/856 Esas
        16/11/2023
        İLAN

        Davacı AHMET GÜLTEKİN vekili Av. TÜRKER CANDAN tarafından Davalı NORA TVAURI GÜLTEKİN hakkında açılan boşanma davasında geçimsizlik nedeni ile tarafların boşanmalarına, karar verilmesini talep edildiği, Davanın kabulü ile Ankara İli, Şereflikoçhisar İlçesi, Sanayi Köyü/mah. Cilt 10 , hane 134 'de nüfusa kayıtlı, Çapan ve Fatma' dan olma, 01/03/1937 Göllü doğumlu, 19501028758 TC Kimlik numaralı ile aynı hanede nüfusa kayıtlı NORA TVAURI GÜLTEKİN' in BOŞANMALARINA, Davacı yargılama aşamasında kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT uyarınca 17.900 TL nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 189,15-TL peşin harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına, 2.603,9TL nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Kararın gazetede yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşeceği, ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02071999
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