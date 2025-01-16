T.C. ANKARA 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ



DOSYA NO : 2024/85 Esas

KARAR NO: 2024/272

13/01/2025

İLAN



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17.04.2024 tarihli kararı ile Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan TCK'nın 158/1-f-son (2.cümle), 52/2,52/4,53 maddeleri uyarınca 4 yıl hapis ve 12.000.-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Ahmet ve Fatma oğlu, 20/11/1983 doğumlu ÇINAR ŞATIRER tüm aramalara rağmen bulanamamış olup, adresi tespit edilip gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden,

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunması halinde, ilginin o yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf etme hakkının bulunduğu, aksi takdirde verilen kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.