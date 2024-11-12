T.C.ANKARA 32. AĞIR CEZA MAHKEMESİ



DOSYA NO : 2023/386 Esas

KARAR NO : 2024/232



Mahkememizin 25/06/2024 tarihli ilamı ile Burhan ve Neşe oğlu 30/04/1997 doğumlu MURAT USLUKAN hakkında;

Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan "3 YIL 4 AY HAPİS VE 29.320 TL ADLİ PARA (24 eşit taksitle ödenmesi) CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA cezasının mükerrirlere özgün infaz rejimine göre çektirilmesine" ilişkin yokluğunda verilen mahkumiyet kararı sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması ve adresinin meçhul olması nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye genelinde bulunan gazetelerin birinde ve genel internet haber sitesinde ilan edilerek hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren İKİ HAFTA içinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilip hâkime onaylatmak üzere zabıt katibine beyanda bulunmak veyahut da bir başka ilk derece ceza mahkemesi aracılığıyla dilekçe göndermek, ilgilinin cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, karara karşı İSTİNAF yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.07.11.2024

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