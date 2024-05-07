T.C.

ANKARA

20. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/1 Tereke

Mahkememiz dosyasından 21/05/2022 tarihinde vefat eden ve mirasının mirasçıları tarafından reddedildiği tespit ve tescil edilen, Ankara ili Sincan ilçesi Malıköy mahallesi 51 cilt 9 hane no da nüfusa kayıtlı 29/01/1956 doğumlu Mehmet ve Nejla'dan olma 10147317060 tc kimlik no'lu müteveffa İbrahim Çakır'ın terekesinin T.M.K'nin 612. Maddesi ile İ.İ.K'nin 218. Maddesi gereğince basit iflas usulü ile tasfiyesine karar verilmiştir.

Müteveffadan alacaklı olanlarla, müteveffanın malvarlığından alacaklı istihkak iddiasında bulunanların İ.İ.K m. 218'e göre ilandan itibaren itibaren bir ay içinde mahkememiz dosyasında alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve dayanak belgelerini tevdi etmeleri, aksine davranış cezai sorumluluğu getirmek üzere, müteveffaya borçlu olanların da aynı bir aylık sürede kendilerini ve müflise verecekleri mal ve para miktarlarını bildirmeleri,

Müteveffanın mallarını ellerinde bulunduranların ellerindeki malları aynı süre içinde mahkemenin emrine tevdi etmeleri, aksi takdirde cezai sorumluluklarının doğacağı ve rüçhan haklarından mahkum kalacakları,

T.M.K'nın 612, İ.İ.K'nın 166, 180, 218. Maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.