T.C.

ANKARA

19. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/153 Esas

29/01/2024

Davacı, SİBEL BUKET İNCE ÇAŞKURLU ile Davalı, HASIMSIZ HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; İstanbul ili Şişli ilçesi, Teşvikiye Mah. 27 cilt, 2369 hanede kayıtlı olan Mehmet Sait ve Zekiye'den olma, 15/08/1951 doğumlu, SALİH ZEKİ KANDAN'dan 1996 tarihinden beri kendisinden haber alınamadığı, bu sebeple gaipliğine karar verilmesi istenmiş olmakla;Yukarıda kimliği yazılı 1996 tarihinden bu yana gaip olduğu bildirilen SALİH ZEKİ KANDAN'ın hayatından bilgisi olanların ve hayatta olup olmadığı ve adresi hakkında bilgisi olanların T.M.K. hükümleri gereğince iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren ALTI AY (6 ay) içinde mahkememizin 2024/153 esas sayılı dosyasına bilgi verilmesi, aksi takdirde adı geçenin GAİPLİĞİNE karar verileceği hususu ilan olunur.