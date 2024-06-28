T.C. ANKARA 1. İNFAZ HAKİMLİĞİ

T.C.

ANKARA

1. İNFAZ HAKİMLİĞİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2024/5959

KARAR NO : 2024/6394



Hakimliğimizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22.03.2024 tarihli ilamı ile; Kadir ve Hayriye'den olma, 17.07.1987 Fatih doğumlu, Kırklareli, Merkez, Kavaklı Turist mah/köy nüfusuna kayıtlı Hükümlü KADER ÇİNER hakkında Ankara 1. İnfaz Hakimliğinin 07.01.2022 tarih 2022/353 Esas, 2022/351 Karar sayılı ilamı ile 09.01.2022 tarihinden geçerli koşullu salıverilme kararının 17.05.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 5275 sayılı yasanın 107/12. maddesi gereğince GERİ ALINMASINA, Hükümlünün lehine olduğu anlaşılan 5275 sayılı yasanın 107/13.maddesi gereğince ikinci suç tarihi olan 17.05.2022 tarihi ile bihakkın tahliye tarihi olan 08.02.2024 tarihleri arasındaki (632 günlük sürenin) bihakkın tahliye tarihini geçmemek koşuluyla AYNEN İNFAZINA karar verilmiş, adına çıkartılan tebligatların tebliğ edilememiş olması, belli, açık ve net bir ikametgahının olmaması, tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle hükümlüye gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşıldığından, ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 4675 Sayılı Kanunun 6/5 ve son maddeleri gereğince hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Hakimliğimize gönderilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek koşulu ile beyanda bulunmak suretiyle Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 03.06.2024