T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
ANKARA BATI
İCRA DAİRESİ
2024/6610 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6610 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 18478 Ada, 1 Parsel, 4-E BLOK 2.KAT 5 NOLU BB Nolu B ...
Adresi : Güzelkent Mah.Üç Şehitler Cad. Göksu Sitesi 4-E Blok No:4E/5 Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 4.997,00 m2
Arsa Payı : 10/600
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı PARSEL:1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI UYARINCA;KONUT ALANI LEJANTLI OLUP YAPILAŞMA ŞARTLARI;AYRIK-BLOK NİZAM,MAKSİMUM KONUT SAYISI:60,YENÇOK:16,50 METRE, 5 KATTIR.
Kıymeti : 2.900.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 10:45
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2025 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2025 - 10:45
18/12/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.