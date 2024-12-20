Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 21.12.2024 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        ANKARA BATI
        İCRA DAİRESİ

        2024/6610 TLMT.

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6610 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 18478 Ada, 1 Parsel, 4-E BLOK 2.KAT 5 NOLU BB Nolu B ...
        Adresi : Güzelkent Mah.Üç Şehitler Cad. Göksu Sitesi 4-E Blok No:4E/5 Etimesgut / ANKARA
        Yüzölçümü : 4.997,00 m2
        Arsa Payı : 10/600
        İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı PARSEL:1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI UYARINCA;KONUT ALANI LEJANTLI OLUP YAPILAŞMA ŞARTLARI;AYRIK-BLOK NİZAM,MAKSİMUM KONUT SAYISI:60,YENÇOK:16,50 METRE, 5 KATTIR.
        Kıymeti : 2.900.000,00 TL
        KDV Oranı : %1
        Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 10:45
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 10:45
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2025 - 10:45
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2025 - 10:45

        18/12/2024

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02142475
        Yazı Boyutu