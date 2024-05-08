T.C. ANKARA BATI 7. AİLE MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA BATI 7. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2022/573

DAVACI : NURDAN POLAT -34915419770

DAVALI : HAKAN POLAT - 34990417210

DAVA : Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı)



Davacı , NURDAN POLAT ile Davalı , HAKAN POLAT arasında mahkememizde görülmekte olan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davası nedeniyle;



Mahkememizce ön inceleme tutanağı HAKAN POLAT' a tebliğ edilememiş olup, Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği" hususu ilanen tebliğ olunur.