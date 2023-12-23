T.C.

ANKARA 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.92241011-2017/503-Ceza Dava Dosyası

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık HAMED AEDT hakkında yapılan yargılama sonunda; Sanık HAMED AEDT' in üzerine atılı 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince beraat kararı verildiği, karar tebliğ tarihinden itibaren7 gün içinde mahkemeye bir dilekçe vermek veya zabıt katibine bir beyanda bulunmak, sanık tutuklu ise CMK nun 263 madde gereğince zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesini istinaf yoluna başvurabileceği,Karar verildiği ancak ilamın bütün aramalara rağmen sanık Akel ve Tifle oğlu, 01/01/1993 Rakka doğumlu HAMED AEDT' nin bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince sanık HAMED AEDT' e ilanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.