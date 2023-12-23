T.C.

ANKARA 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.92241011-2022/359-Ceza Dava Dosyası

213 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık SİNAN YILMAZ hakkında yapılan yargılama sonunda; SanıkSİNAN YILMAZ'ın üzerine atılı 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 takvim yıllarında sahte fatura kullanmak ve sahte fatura düzenlemek suretiyle 213 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık hakkında ayrı ayrı 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,karar tebliğ tarihinden itibaren7 gün içinde mahkemeye bir dilekçe vermek veya zabıt katibine bir beyanda bulunmak, sanık tutuklu ise CMK nun 263 madde gereğince zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesini istinaf yoluna başvurabileceği,Karar verildiği ancak ilamın bütün aramalara rağmen sanık Ali ve Zeynep oğlu, 21/01/1978Ankara doğumlu SİNAN YILMAZ' ın bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince sanık SİNAN YILMAZ' a ilanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.