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        T.C. ALANYA 2. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.11.2024 - 00:00
        T.C.
        ALANYA
        2. AİLE MAHKEMESİ

        Sayı :2023/175 Esas

        14/11/2024

        İLAN METNİ


        Davacı LAURA KAVALIUNAITE ile Davalı VILIMAS TAMOSIUNAS arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle;
        HMK 139. Md. uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, 11/03/2025 günü saat:11:00'da gerçekleştirilecek olan ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz ve karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmanız, verilen kesin süre içerisinde yerine getirmediğiniz taktirde ilgili delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı hususu adresi meçhul sayılan davalı VILIMAS TAMOSIUNAS'a İLANEN tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02126013
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