T.C. ALADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN



KAMULAŞTIRMA İLANI

Adana ili Aladağ ilçesi Akpınar Mahallesinde aşağıda parsel ve miktarı belirtilen kamulaştırılmasına ilişkin özet bilgileri bulunan taşınmazlar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10.maddesine göre aşağıda belirtilen esas numaraları ile bedel tespiti ile kamulaştırma davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda İptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yönetilmesi, 30 gün içerisinde İdari Yargı'da İptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden daimi Mülkiyet hakkı Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli aşağıda esas numarası bulunan dosya adına Ziraat Bankası Aladağ Şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz ilanen ihtar olunur.16/01/2024 Katip 290408 Hakim 214764



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ



2024/6- Adana ili, Aladağ İlçesi, Akpınar Mahallesi 234 ada, 31 parsel (if:87) sayılı taşınmaz